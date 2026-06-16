НДС 22% и новые правила УСН: как налоговая реформа 2026 года ударила по малому бизнесу

Повышение НДС до 22%, снижение порога освобождения для упрощенцев и рост нагрузки на фонд оплаты труда стали для малого и среднего бизнеса главным испытанием последних лет. Что именно произошло после налоговой реформы 2026 года и почему последствия ощущаются до сих пор, РИАМО объяснила налоговый эксперт, старший партнер юридической компании АНП ЗЕНИТ Гузель Валеева.

Налоговая реформа 2026 года стала крупнейшей за последние годы

Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году обернулись для МСБ самым жестким испытанием последнего десятилетия. Формально речь шла о том, что базовая ставка НДС повышалась на 2% — с 20% до 22%, а порог освобождения от этого налога для упрощенцев, напротив, снижался на 40 млн и теперь составлял 20 млн рублей. Но по факту реформа представляла собой перестройку бизнес-моделей, пересмотр сотен контрактов и кассовые разрывы прямо в первые недели января.

Реформа ударила сразу по нескольким направлениям, поэтому многих застала врасплох: к ней было трудно успеть подготовиться.

Удар №1. Тысячи компаний на УСН впервые стали плательщиками НДС

До нового года бизнесы, работающие по УСН, обязаны были выплачивать налог добавленной стоимости лишь тогда, когда доход превышал 60 млн рублей. Теперь этот порог снизился до 20 млн, а к 2028 году сократится еще вдвое и составит уже 10 млн рублей.

Компании, которые годами строили бизнес-модель на «упрощенке» без НДС, внезапно оказались в новой реальности: налоговый учет, счета-фактуры, декларации — все это свалилось на тех, кто никогда с этим не работал. Именно здесь стресс оказался наиболее острым: не в сумме налога, а в административной нагрузке и правовой неопределенности первых недель, когда новые правила еще не были разъяснены, а платежи уже нужно было проводить.

Удар №2. Рост страховых взносов увеличил расходы на персонал

Вторая проблема оказалась менее заметной, но не менее болезненной. Многие предприниматели сосредоточились на изменениях по НДС и недооценили последствия роста нагрузки на фонд оплаты труда.

Совокупный эффект от повышения НДС и отмены ряда льгот по страховым взносам оказался особенно тяжелым для бизнеса, где зарплаты занимают значительную долю расходов.

В первую очередь это касается ИT-компаний и предприятий сферы услуг.

Нагрузка на фонд оплаты труда выросла на 15%, что для бизнеса с высокой долей зарплат в структуре затрат превратилось в прямые убытки уже по итогам первого квартала.

Удар №3. Переходные операции спровоцировали кассовые разрывы

Самой технически сложной проблемой стали переходные сделки на стыке 2025 и 2026 годов.

Ситуация выглядела следующим образом. Клиент перечислил аванс в декабре 2025 года, когда действовали старые правила и ставка НДС составляла 20%. Однако поставка товара или оказание услуги происходили уже в январе 2026 года, когда начал действовать НДС 22%. В результате возникала разница, которую зачастую приходилось оплачивать поставщику из собственных средств. Особенно тяжело это ударило по компаниям на УСН.

Многие предприниматели получили предоплаты еще в 2025 году и не включали в цену будущий НДС, поскольку тогда не являлись плательщиками этого налога.

После перехода на новые правила им пришлось начислять НДС уже с полной стоимости реализации. Итогом стали кассовые разрывы — порожденные не управленческими просчетами, а самой логикой переходного механизма.

Почему многие компании потеряли до 40% рентабельности

Один из ключевых вопросов начала года — что делать с ценами: повышать их немедленно или выждать. Многие предприниматели, особенно в высококонкурентных сегментах, боялись разрушить выстроенные отношения с клиентами резким ростом цен. В итоге они испытали эффект сжатия маржи: себестоимость росла, отпускные цены — нет.

Для бизнеса со стандартной маржинальностью 5–7% потеря даже 2% от выручки означает падение рентабельности на 30–40% в относительном выражении. Те, кто оперативно пересмотрел ценовую политику, к апрелю уже адаптировались. Те, кто медлил, теперь вынуждены повышать цены еще более резко — и это воспринимается рынком тяжелее, чем плавное повышение в январе.

Почему 2026 год стал годом пересмотра бизнес-моделей

Главный эффект реформы заключается в том, что бизнесу пришлось заново считать экономику.

Если раньше многие предприниматели ориентировались на стабильные правила УСН, то теперь им приходится учитывать:

НДС;

новые лимиты доходов;

изменение страховых взносов;

необходимость налогового учета;

влияние налогов на цену продукта.

По сути, 2026 год стал периодом масштабной адаптации для малого и среднего бизнеса. При этом налоговая реформа еще далека от завершения. Порог освобождения от НДС продолжит снижаться, а количество компаний, обязанных работать с налогом на добавленную стоимость, будет расти.

Поэтому главная задача бизнеса сегодня — не просто пережить изменения 2026 года, а заранее подготовиться к следующим этапам реформы.

Новые правила уже стали частью экономической реальности, и рассчитывать на возврат к прежней модели работы предпринимателям больше не приходится.