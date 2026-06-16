Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей в Красноярске

Спортсмены Московской области выиграли пять медалей на международном турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года памяти Владимира Гулидова. Соревнования прошли 13–14 июня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам двух соревновательных дней российские дзюдоисты завоевали 38 наград, из них 12 золотых. Три раза флаг Российской Федерации поднимался в честь представителей Подмосковья.

Победителями в первый день турнира стали Иван Юртаев (до 60 кг, Фрязино), Давид Топсакалян (до 66 кг, Фрязино) и Павел Коловердов (до 73 кг, Щелково).

Бронзовые медали в весовой категории до 81 кг завоевали Тимур Алиев (Щелково) и Гарик Садоян (Фрязино).

Всего в соревнованиях приняли участие более 244 спортсменов из десяти стран: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Франции. Турнир проводится при поддержке Российского спортивного фонда и является этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в первенствах Европы и мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.