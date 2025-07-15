В Геленджике уже забронировано свыше 70% гостиничных номеров на июль и август

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Геленджике на июль и август уже забронировано более 70% гостиничных номеров, сообщает Life.ru .

Летний туристический сезон в Краснодарском крае достиг пика, и Геленджик стал одним из лидеров по количеству бронирований. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что на июль и август в городе уже занято свыше 70% номерного фонда.

По словам главы региона, курорт демонстрирует стабильный рост: с начала года Геленджик посетили более 900 тысяч туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Власти ожидают дальнейшего увеличения загрузки в преддверии бархатного сезона.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после снятия ограничений на полеты. Первый рейс запланирован на 18 июля. Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» отметил, что все меры предосторожности соблюдены. Открытие аэропорта должно значительно повысить транспортную доступность курорта в разгар сезона.