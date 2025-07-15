Психиатр объяснил, как распознать и преодолеть зависимость от лекарств

Психиатр Дмитрий Вдовин рассказал, как определить зависимость от лекарств и какие шаги предпринять для ее преодоления, сообщает «Секрет фирмы» .

Зависимость от лекарств может возникнуть при длительном и бесконтрольном приеме препаратов, особенно если человек превышает рекомендованные дозы или игнорирует инструкции. По словам психиатра Дмитрия Вдовина, к развитию зависимости часто приводят стремление облегчить боль, нарушение правил приема, стрессовые ситуации и врачебные ошибки.

Основные признаки медикаментозной зависимости включают увеличение дозы без консультации с врачом, продолжение приема после окончания курса и употребление препаратов несмотря на негативные последствия. Близкие могут заметить у человека скрытность, агрессивность или апатию, а также физические изменения — резкое похудение, низкое давление, тремор, сонливость и заторможенность речи. В тяжелых случаях возможны суицидальные мысли.

При подозрении на зависимость важно обратиться к врачу. Если проблема касается близкого, рекомендуется обсудить ситуацию в доверительной атмосфере и поддержать решение обратиться за профессиональной помощью. Важно избегать обвинений и предоставить информацию о последствиях злоупотребления.

Лечение зависимости проводят специалисты в области психиатрии и наркологии. Терапия включает детоксикацию, постепенное снижение дозы или замену препарата, а также индивидуальную или групповую психотерапию. Вдовин отметил, что успешное лечение требует постепенности, обязательной психотерапии и физической активности.

Постоянная поддержка семьи и создание безопасной среды помогают человеку сохранять мотивацию к выздоровлению. Для профилактики рецидивов необходим контроль за доступом к препаратам и регулярные визиты к врачу.

Психиатр подчеркнул, что медикаментозная зависимость поддается лечению, если вовремя обратиться за помощью и соблюдать рекомендации специалистов.