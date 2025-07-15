Краснодарский край принял 2,5 млн туристов в июне несмотря на ограничения

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что Краснодарский край в июне 2024 года посетили 2,5 млн туристов, несмотря на неблагоприятные погодные условия и временные ограничения на купание в Анапе из-за разлива нефтепродуктов, сообщает Life.ru .

Июнь 2024 года оказался сложным для Краснодарского края: регион столкнулся с дождями, транспортными трудностями и временным запретом на купание в Анапе из-за разлива мазута. Несмотря на это, туристический поток остался высоким.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что за месяц край принял 2,5 млн туристов. Он подчеркнул, что такой результат можно считать успехом в условиях закрытых пляжей Анапы.

По словам Кондратьева, курорты региона быстро адаптировались к ситуации и перераспределили поток отдыхающих между другими направлениями. Особой популярностью пользовались Сочи, Геленджик, Ейск и районы Азовского побережья.