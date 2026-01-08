Военным Дании приказали стрелять без предупреждения при вторжении

Датское Минобороны напомнило о действующей в стране директиве, требующей от солдат моментально открыть огонь по противнику, если произойдет нападение, сообщает Общественная служба новостей .

Об этом написала местная газета Berlingske после заявлений команды президента США Дональда Трампа о желании заполучить Гренландию. Там напомнили, что остров в вопросах защиты и международных отношений подчиняется непосредственно Копенгагену.

Как напомнила газета, в 1952 году королевским указом в Дании установили правило для армии. Если противник атакует, то солдаты должны дать отпор сразу же. Они не могут ждать команды от начальства или спрашивать разрешения на ответ. Военное министерство страны подчеркнуло, что данный документ никто не отменял, указ работает до сих пор.

Также страны Европы проводят важные консультации. Они решают, как поступить, если США решат напасть на Гренландию.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дания не справилась с задачей обеспечить защиту Гренландии и ее роль в мировой безопасности.

