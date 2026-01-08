Вэнс: Дания не справилась с защитой Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дания не справилась с задачей обеспечить защиту Гренландии и ее роль в мировой безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«A сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И ответ очевиден — нет», — отметил он.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

