Военный эксперт: бомбы B-61 вряд ли разместят на Украине в ближайшее время

Вероятность того, что бомбы B-61 будут размещены на Украине в ближайшее время, крайне мала сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Это связано с крайне жесткими требованиями к их хранению, обслуживанию и обеспечению безопасности. Кроме того, ядерное оружие такого уровня никогда не передается другим странам», — сказал Насонов.

По его словам, нужно учитывать, что действия уходящего американского руководства все больше отходят от международного законодательства и норм принятия решений.

«Вся эта ситуация с размещением бомб показывает, что Украина полностью утратила свою субъектность в международном праве и, по сути, стала полигоном для тех, кто сильнее. Говорить о том, что такие меры могут как-то ограничить применение ракет средней дальности, абсолютно бессмысленно — они на это никоим образом не влияют», — отметил военный эксперт.

По оценке Насонова, также бросаются в глаза действия уходящего президента США, который, по сути, пытается навредить своему преемнику.

«Это выглядит абсурдно: как будто они живут в разных странах и имеют совершенно разные взгляды на ситуацию. Тем не менее в какой-то степени ему удается осложнить положение», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что НАТО планируют разместить на Украине ядерное оружие, чтобы защититься от ударов российским «Орешником». В-61 —это основное американское ядерное оружие.