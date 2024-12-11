НАТО может принять решение о размещении на Украине или в Польше термоядерных бомб B61 американского производства. Их называют «одним из лучших орудий судного дня НАТО», сообщает The National Interest (NI).

Издание напоминает, что в 2023 году Россия решила передать нестратегическое ядерное оружие Белоруссии. После этого ныне отставное правое правительство Польши заявляло, что готово сделать так, чтобы их авиапарк из американских истребителей F-35 Lightning II мог нести ядерные бомбы B61.

Кроме того, с недавнего времени также Украина «кажется одержимой» идеей получения западного ядерного оружия, добавляет NI.

«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, не являющейся членом НАТО, или, что еще страшнее, передать ей, по сути, безумна», — пишет журнал.

Термоядерные бомбы B61 размещались в Турции, Германии, Бельгии, Италии и Нидерландах. Их могут запускать стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, F-15E и F-35.