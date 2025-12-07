Военные совершили госпереворот в Бенине

сегодня в 14:02

Военнослужащие устроили государственный переворот в Республике Бенин на западе Африки и «отстранили от должности» президента страны.

На опубликованных кадрах видно, как группа солдат выступает в прямом эфире национального телевидения западноафриканской страны.

«Военные заявили по национальному телевидению, что „отстранили от должности“ президента Талона. Подполковник Паскаль Тигри, чьи военные захватили контроль над национальным телевидением, объявил себя председателем военного комитета по восстановлению», — сообщает телеканал France 24.

При этом солдаты Патриса Талона утверждают, что предотвратили государственный переворот, а глава государства находится в безопасности.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад целыми днями играет в онлайн-игры в «Москва-Сити». Политика свергли в 2023 году по итогам госпереворота.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.