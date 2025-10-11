Экс-глава Сирии Асад отвлекается от мыслей о свержении благодаря играм на ПК

Экс-президент Сирии Башар Асад, который переехал в Москву после того, как был свергнут, целыми днями играет в онлайн-игры. Источники Die Zeit рассказали, что 60-летний политик таким образом отдыхает в доме в Московской области и в апартаментах в «Москва-Сити», сообщает Ura.ru .

Асад даже в 2016 году подтверждал, что в свободное время играет в ПК. На тот момент он рассказал, что прошел «Космических захватчиков».

По данным источников, Асад нередко посещает загородный дом в Московской области. Еще он приходит в торговый центр на первом этаже башни «Москва-Сити», где находятся его апартаменты.

Семья Асада владеет, предположительно, 20 квартирами в левой башне делового центра.

Политика свергли в Сирии в 2023 году по итогам госпереворота. Тогда оппозиционные силы при поддержке Запада установили контроль над Дамаском и всей страной. Асад втайне уехал из Сирии с семьей и прибыл в Москву. С тех пор он живет в российской столице.

Источники отметили, что семья Асада могла перевести материальные средства за рубеж до свержения. На них, предположительно, и были приобретены апартаменты в «Москва-Сити».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.