Военкор Сладков рассказал, как Россия обманула США перед вторжением в Афганистан

Накануне вторжения США в Афганистан американские военные устроили конференцию и пригласили российских военных врачей, которые имели «афганский опыт», заявил военкор Александр Сладков в Telegram-канале . Однако, по словам журналиста, вместо русских военврачей на мероприятие поехали «серьезные чины с женами».

По словам Сладкова, американцы хотели перенять опыт специалистов военно-полевой хирургии из России и позвали их на совместное мероприятие в Соединенных Штаты. Военкор отметил, что военные США хотели провернуть «дешевый трюк» и организовали фуршет, надеясь сначала «поговорить, а потом и отдохнуть вместе маленько».

«Но Россию вокруг пальца не обвести. Туда поехали серьезные чины с женами. Когда американцы поняли, что гости к афганской военно-полевой хирургии отношения не имеют, и больше активничают на фуршете — расстроились», — утверждает Сладков.

Ранее военкор предположил, что если Россия откажется выполнять ультиматум президента США Дональда Трампа об украинском урегулировании, то ВСУ могут нанести массированный удар по Москве.