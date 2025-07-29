Военкор предупредил о возможной провокации ВСУ против Москвы

Военкор Александр Сладков высказал предположение, что в случае отказа Москвы выполнить ультиматум президента США Дональда Трампа о сроке «на мир», Украина может нанести массированный удар по российской столице.

«Вашингтон проглотит наше решение, а вот Киев способен устроить атаку на Москву — именно на Москву, — пишет Сладков. — Зачем? Чтобы заставить нас ударить по Украине так сильно, что Европа в ужасе бросится скупать американское оружие».

По мнению военкора, за возможной провокацией стоит «оружейная мафия», наживающаяся на страхе Запада. Поэтому, Европа, напуганная эскалацией, увеличит закупки вооружений у США, а Киев получит новые поставки.

«Сначала — громко и четко объяснить Европе, кто стоит за этой провокацией. А затем ударить так, чтобы в каждом штабе ВСУ с потолка сыпалась штукатурка», — отметил журналист.

Ранее Трамп заявил о своем «разочаровании» в действиях России.