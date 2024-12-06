Военкор заявил о прорыве сирийских террористов к Пальмире

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале утверждает, что отряды сирийских террористов появились в районе Пальмиры — города в 240 километрах к северо-востоку от Дамаска. Официальные власти Сирии пока не подтверждали эту информацию.

«Сообщается о появлении отрядов боевиков в районе Пальмиры», — написал журналист.

Ранее турецкие ресурсы заявляли о заходе террористических отрядов в Хомс, отметил Котенок. По его словам, между Пальмирой и Хомсом находится аэродром Эт-Тияс (авиабаза Т4), который используют сирийские ВВС.

Между тем агентство Reuters сообщило, что правительственные войска САР потеряли Дейр-эз-Зор — шестой по численности населения город Сирии, находящийся на северо-востоке страны. Утверждается, что его захватили курдские войска, поддерживаемые США.

5 декабря издание SANA со ссылкой на сирийское командование утверждало, что ВС Сирии покинули Хаму — пятый по величине город арабской республики.