Военкор прокомментировал решение Киева о введении персональных ограничений

Известный российский военный корреспондент Александр Сладков отреагировал на включение его в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского.

«Это всё равно, что душевнобольной ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — написал Сладков В своём Telegram-канале.

Ранее аналогичную оценку украинским санкциям дала главный редактор RT Маргарита Симоньян, назвавшая такие решения «знаком качества» для российских журналистов.

Киев регулярно расширяет санкционные списки в отношении российских медиаперсон, обвиняя их в «пропаганде». Однако в Москве подобные меры расценивают как доказательство эффективной работы журналистов.