Главред «России сегодня» ответила иронией на украинские ограничения
Симоньян назвала «знаком качества» украинские санкции против журналистов
Владимир Зеленский боится правды журналистов, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Сотрудники RT и «России сегодня» своими глазами видят, что происходит на Украине и Зеленскому это не нравится, сказала Симоньян.
«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала журналист в своем Telegram-канале.
Сотрудники «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали под украинские ограничения указом Зеленского вечером в пятницу.