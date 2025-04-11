Сотрудники RT и «России сегодня» своими глазами видят, что происходит на Украине и Зеленскому это не нравится, сказала Симоньян.

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала журналист в своем Telegram-канале.

Сотрудники «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали под украинские ограничения указом Зеленского вечером в пятницу.