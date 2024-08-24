Россия вернула 115 российских военнослужащих, захваченных в Курской области

В Курской области между российскими и украинскими военнослужащими состоялся обмен пленными, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — отмечается в сообщении.

Скоро попавшие в плен военные вернутся в родную страну и смогут пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени посмотрела одно из видео с пленными срочниками на курском направлении и узнала в одном из военных своего сына. По словам женщины, ее сын попал в плен после вторжения ВСУ на территорию России.