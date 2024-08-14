Жительница Тюмени узнала сына на украинском видео с пленным срочником

Мать российского срочника заявила, что узнала сына на видео с пленным

В Тюмени местная жительница узнала своего 20-летнего сына на украинском видео с пленным солдатом. Парень проходил срочную военную служба в Курской области, сообщает Telegram-канал «Тюмень ЧП».

По словам женщины, Владислав К. попал в украинский плен после вторжения ВСУ в Курскую область, куда ее сына командировали в марте. Молодой человек регулярно поддерживал контакт с родными, но после 4 августа связь прервалась. Владислав лишь предупредил маму, что у них «могут забрать телефоны».

На опубликованных кадрах видно, как российский солдат-срочник сидит с завязанными глазами и говорит, что хочет поскорее оказаться дома.

В настоящее время женщина собирает документы и намерена поехать в Москву, чтобы просить помощи у министерства обороны РФ.

Ранее российские военнослужащие спасли солдата-срочника, который при заходе ВСУ в Курскую область дал бой противнику. Украинские боевики пытались сорвать операцию по спасению солдата.