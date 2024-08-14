Бежал под пулями: для спасения давшего бой ВСУ срочника провели целую операцию

Молодой человек одним из первых встретил превосходящие силы украинской армии на границе. Он не стал сдаваться, а дал бой. Когда солдат понял, что сопротивление бесполезно, то убежал в лес.

Оттуда он смог связаться с мамой, которая сообщила полученную информацию в «Руку помощи» и попросила спасти сына. Добровольцы передали сведения военным. Искать и спасать срочника отправились контрактники с позывными Тихий и Сибирь. Они наладили связь с молодым человеком и два дня выводили его в российский тыл.

Контрактники заметили парня на дороге. Он бежал в их сторону. Те подхватили его и вывезли в безопасное место.

Украинцы пытались сорвать операцию по спасению солдата. Они стреляли ему в спину и атаковали беспилотниками. При этом срочник смог убить минимум двух бойцов ВСУ ответным огнем.