Военкор Александр Коц раскрыл новые детали гибели бойцов Гудвина и Эрнеста

Ранее добровольцев отправили на передовую в составе штурмового подразделения. Российские операторы БПЛА успели записать видео, в котором обвинили командование в том, что оно отправило их на верную смерть, чтобы свести счеты. Затем бойцы погибли.

Коц отметил, что, по предварительным данным, в составе полка, в котором находились добровольцы, нет штурмовых подразделений. Перед ними была поставлена задача удерживать уже освобожденные территории.

Как утверждает инсайдер военкора, Гудвин и Эрнест состояли в штате взвода снайперов. Они не обращались с просьбами о переводе. При этом сами бойцы «редко появлялись в расположении своего подразделения».

По версии инсайдера, Гудвина и Эрнеста в составе штатного подразделения направили в район пункта Лесовка, чтобы закрепиться там. Но бойцы якобы снялись с позиций и отправились на ночлег в подвал частного дома.

Здание впоследствии атаковали украинские БПЛА. Погибли несколько военнослужащих, в том числе Эрнест. Гудвин числится пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что один из участников видеообращения Гудвина и Эрнеста, замкомандира полка с позывным Злой, сбежал. По словам добровольцем, он расформировал отряд дальней разведки и отправил бойцов на фронт в качестве штурмовиков.