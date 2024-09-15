Сбежал один из «героев» видеообращения погибшего бойца ВС РФ с позывным Гудвин

Сбежал один из участников видеообращения российских операторов БПЛА с позывными Гудвин и Эрнест, которые погибли в зоне специальной военной операции, сообщает MK.ru со ссылкой на военные Telegram-канале.

Речь идет о замкомандира полка с позывным Злой, которого погибшие военнослужащие заподозрили в работе на противника.

Ранее стало известно, что Гудвин погиб в зоне СВО на Донбассе, когда отправился выполнять боевое задание, перед которым он поступил на службу в штурмовое подразделение.

Затем в Сети было опубликовано предсмертное видео, на котором операторы БПЛА рассказали, что Злой расформировал отряд дальней разведки и отправил бойцов на фронт в качестве штурмовиков. По мнению Гудвина и Эрнеста, командир сотрудничал с западными разведками.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил замминистра Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову разобраться в обстоятельствах гибели операторов БПЛА.