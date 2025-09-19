Военблогера Романа Алехина* признали иноагентом после скандала с мошенничеством

Военный блогер, сборщик гумпомощи и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин* признан иностранным агентом по решению министерства юстиции России, сообщается на сайте ведомства. Ранее он попал в скандал из-за подозрения в мошенничестве на поставке медицинских товаров в Вооруженные силы РФ.