Военного блогера, сборщика гуманитарной помощи и экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина заподозрили в отмывании денег на помощи армии России, утверждает «112» . Канал опубликовал снятое скрытой камерой видео, на котором похожий на известного волонтера человек беседует с другим мужчиной и обсуждает, как отмыть 200 000 000 рублей через благотворительный фонд. Сам Алехин пока не комментировал видео и публикации СМИ.

В интернете появился почти 7-минутный ролик, на котором, предположительно, Алехин обсуждает финансовые вопросы с неким мужчиной.

Как пишут журналисты, собеседники рассуждали, как перевести 200 млн рублей в благотворительный фонд военблогера, чтобы тот впоследствии закупил на 150 млн рублей медикаменты для военных на СВО у того же предпринимателя. В видео говорится, что по этой схеме Алехин якобы планировал получить 50 000 000 рублей, причем армейцам хотели передать меньше лекарств, чем было бы заявлено по документам.

«Нужно все-таки сделать так, чтобы документы у нас были от начала и до конца „белыми“. Чтобы потом, когда придут, мы скажем: „Ребят, видите, все“. <…> Надо сделать документы так, чтобы не было никаких вообще претензий ни ко мне, ни к вам. Мы будем работать, как будто нет никаких схем», — говорит предполагаемый Алехин на видео.

Роман Алехин в Telegram-канале пока не комментировал появившееся видео и подозрения в противоправной деятельности.

Ранее военный блогер работал советником экс-главы Курской области Алексея Смирнова, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции.