Внучка Трампа выложила видео с дедом под трек Скриптонита «Не расслабляйся»

Внучка американского президента Кай Трамп выложила видео с дедом. На нем они играют в гольф под трек казахстанского исполнителя Скриптонита «Не расслабляйся», сообщает ТАСС .

На записи сделана нарезка моментов игры Дональда Трампа в гольф. На них он успешно бьет по шару и закатывает его в лунку.

Также на кадрах Трамп ездил на гольф-каре по полю. В конце президент США говорит: «Это победа. Отлично!».

Ранее американский лидер сказал, что введет новые таможенные сборы в отношении КНР. На фоне этого на крипторынке случился спад.

