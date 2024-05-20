Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что в Киеве понимают, что противостояние с Россией завершится переговорным процессом. Он также подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий остается крайне напряженной для ВСУ, сообщает «Царьград» .

Именно из-за тяжелого положения дел на фронте украинские власти осознают, что СВО завершится переговорами, утверждает Литвиненко. Тем не менее, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на Банковой готовы участвовать в переговорном процессе исключительно по «мирному плану» президента Владимира Зеленского.

«Украина четко осознает, что … (СВО. — ред.) закончится переговорами», — сказал Литвиненко.

Несколько дней назад Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку министра иностранных дел республики Петера Сийярто не устроил «мирный план» Владимира Зеленского.