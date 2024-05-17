Венгрия заблокировала резолюцию по Украине из-за «мирного плана» Зеленского
Сийярто: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
Фото - © Unsplash.com
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он наложил вето на резолюцию Совета Европы по вопросу Украины, сообщает «Царьград».
Документ предусматривал лишь признание «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского, однако не учитывал позицию России.
По словам Сийярто, для Венгрии такой подход к решению проблемы неприемлем. В соцсетях глава венгерской дипломатии добавил, что «другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана Украины».
Сийярто подчеркнул, что он просил коллег, чтобы другие мирные планы тоже указали в резолюции Совета Европы. Тем не менее, многие страны предложение отвергли, из-за этого МИД Венгрии и наложил вето на документ.