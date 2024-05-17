Венгрия заблокировала резолюцию по Украине из-за «мирного плана» Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он наложил вето на резолюцию Совета Европы по вопросу Украины, сообщает «Царьград» .

Документ предусматривал лишь признание «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского, однако не учитывал позицию России.

По словам Сийярто, для Венгрии такой подход к решению проблемы неприемлем. В соцсетях глава венгерской дипломатии добавил, что «другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана Украины».

Сийярто подчеркнул, что он просил коллег, чтобы другие мирные планы тоже указали в резолюции Совета Европы. Тем не менее, многие страны предложение отвергли, из-за этого МИД Венгрии и наложил вето на документ.