Власти Украины опубликовали текст меморандума по сделке с США

Украинские власти выложили текст меморандума к соглашению о полезных ископаемых. Документ до этого подписала первый вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Документ опубликовали на сайте правительства Украины, сообщает РБК .

В меморандуме написано, что Соединенные Штаты после начала конфликта оказали Киеву крупную финансовую, а также иную материальную поддержку. На основе этого США хотят иметь возможность делать инвестиции в «свободную и суверенную Украину».

Также в документе указано, что власти обоих государств хотят сформировать особый инвестиционный фонд. Через него будет проходить финансирование восстановления государства после окончания украинского кризиса.

Меморандум о намерениях был подписан, чтобы как можно скорее «продвинуться к заключению документов». В них будет прописано, как США и Украина будут сотрудничать через реконструкционный инвестиционный фонд.

Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку около 02:00 18 апреля. Страны должны были давно подписать документ, но личная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского не задалась. Подписание перенесли.