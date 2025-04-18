США и Украина подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку

США и Украина подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook*, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что странам остается только завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а также ратифицировать в парламентах.

«Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве», — подчеркнула она.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.

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