Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи организуется Минтрудом России четвертый раз во исполнение долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р, и национального проекта «Кадры». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

Принять участие в конкурсе могут представители следующих организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации:

коммерческих организаций;

индивидуальных предпринимателей;

некоммерческих организаций;

образовательных организаций;

государственных и муниципальных учреждений;

государственных корпораций;

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

федеральных органов исполнительной власти.

Сроки проведения конкурса

Этап 1. Подача заявок на участие в конкурсе

Участники конкурса подают заявки в период с 23 июня по 31 августа 2025 г. на участие в конкурсе путем заполнения соответствующей формы заявки на сайте Минтруда России с приложением необходимых материалов.

Этап 2. Оценка практик экспертным советом пройдет в период с 8 сентября по 19 октября 2025 г.

Этап 3. Финальный этап конкурса пройдет с 3 по 4 декабря 2025 г., на котором конкурсанты в очном формате презентуют заявленные практики.

Этап 4. Подведение итогов и церемония закрытия конкурса состоится

5 декабря 2025 г. в очном формате в городе Москве.

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации, которые будут оцениваться по штатной численности сотрудников в организации:

«Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве»

Номинация направлена на поддержку и развитие практик, обеспечивающих трудоустройство молодежи из уязвимых групп, таких как инвалиды, граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, дети-сироты и лица, освободившиеся из мест лишения свободы. В рамках этой номинации оцениваются инициативы и проекты, которые способствуют созданию инклюзивной среды на рынке труда, обеспечивают доступ к профессиональному обучению и трудовой деятельности, а также помогают преодолеть барьеры, с которыми сталкиваются такие молодые люди.

«Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории»

Номинация направлена на выявление практик, которые не только удерживают молодежь в регионе, но и привлекают таланты из других территорий через создание условий для профессиональной и личной самореализации. Успешные проекты в этой номинации сочетают в себе образовательные и карьерные инициативы. Такие практики формируют долгосрочную лояльность молодежи к региону, укрепляют кадровый резерв и повышают инвестиционную привлекательность территории.

«Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса»

Номинация призвана выявить и отметить лучшие практики сотрудничества между образовательными организациями и работодателями, направленные на повышение качества профессиональной подготовки молодежи и обеспечение эффективного трудоустройства выпускников. Успешные примеры взаимодействия в этой области демонстрируют, важность партнерства между образованием и бизнесом для подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда.

«Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей»

Номинация посвящена оценке и признанию лучших практик работодателей в области профориентационной работы с молодежью. Основной упор делается на выявление и распространение успешных моделей взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями, в сфере профессиональной ориентации и подготовки будущих специалистов. Значимость номинации заключается в формировании позитивного опыта профориентационной деятельности, который может быть тиражирован другими работодателями для решения задач кадрового обеспечения и развития профессионального потенциала молодежи.

«Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе»

Номинация направлена на выявление и поддержку передовых практик образовательных учреждений в формировании осознанного профессионального выбора учащихся через современные профориентационные технологии. Целью является распространение успешных моделей профориентации, объединяющие классические методы с цифровыми сервисами, проектными форматами и ранней специализацией.

«Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях»

Номинация направлена на выявление эффективных практик интеграции молодежи в стратегически значимые для экономики отрасли. Целью является поддержка проектов, формирующий кадровый резерв для ключевых секторов экономики через создание условий для профессионального роста молодежи и ее закрепления на предприятиях. Значимость номинации — укрепление кадрового суверенитета страны, обеспечение преемственности в наукоемких и промышленных отраслях, а также повышение их привлекательности для нового поколения специалистов.

«Смелые шаги к успеху: Трудоустройство подростков как старт в карьеру»

Номинация призвана выделить инновационные подходы к легальному и безопасному вовлечению несовершеннолетних граждан 14-18 лет в трудовую деятельность, обеспечивающую их профессиональное самоопределение и социальную адаптацию. Целью данной номинации является поддержание проектов, формирующих возможности для профессионального старта подростков через ранний трудовой опыт с соблюдением норм российского законодательства. Значимость номинации — формирование культуры «ответственного работодателя» и преодоление стереотипов о детском труде.

«Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов»

Номинация посвящена практикам, направленным на сопровождение и поддержку молодых специалистов в процессе их карьерного роста и профессионального развития. Номинация подчеркивает важность наставничества и системного подхода к построению карьерной траектории, что способствует успешной интеграции молодежи в рабочую среду.

«Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере»

Данная номинация акцентирует внимание на значимости адаптации молодежи на первом рабочем месте и роли стажировок как ключевого инструмента, способствующего успешному вовлечению молодых специалистов в трудовую деятельность. Номинация подчеркивает, что правильная адаптация и опыт стажировок могут стать важным мостом к успешной карьере, что в конечном итоге способствует повышению уровня занятости среди молодежи.

«Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения»

Номинация посвящена развитию корпоративной молодежной культуры в организациях, подчеркивая важность создания среды, отвечающей потребностям и ожиданиям молодежи. Уникальная корпоративная культура становится важным фактором привлечения и удержания молодых специалистов, а также способствует их вовлеченности и продуктивности.

«Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов»

Номинация посвящена эффективному взаимодействию между работодателями и студенческими отрядами, выделяя роль такого сотрудничества в трудоустройстве молодежи. Студенческие отряды представляют собой уникальную платформу, где молодые люди могут не только заработать, но и получить ценный опыт, развивая свои навыки и профессиональные компетенции. Данная номинация подчеркивает важность сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнесом для формирования квалифицированной и конкурентоспособной молодежи, готовой к вызовам современного рынка труда.

Участники будут разделены по штатной численности организации:

до 100 человек;

от 101 до 500 человек;

от 501 до 1000 человек;

от 1001 и более человек.

Для номинации «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе» предусмотрено разделение по типам образовательных организаций:

общеобразовательная организация;

профессиональная образовательная организация;

образовательная организация высшего образования.

​Победителями определяются участники по штатной численности организации в каждой номинации.

Информация о реализации этапов конкурса будет размешена на данной странице сайта Минтруда России.

Лучшие практики будут опубликованы на сайте Минтруда России.

Дополнительную информацию о конкурсе можно уточнить телефону: 8 (495) 917 79 48.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.