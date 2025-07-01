Свыше 12 тыс рабочих мест будет создано в Балашихе к концу года

За 1 квартал текущего года в Балашихе уже создано 2 648 рабочих мест, в том числе 861 — на крупных и средних и 1 787 — на малых и микропредприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Планируется, что по итогам года в округе будет создано более 12 тыс. рабочих мест. Основной прирост на крупных и средних предприятиях ожидается во II и III квартале, прежде всего в сферах образования, торговли, строительства и промышленности. В малом бизнесе также ожидается активное развитие в сферах торговли, транспорта и строительства», — пояснил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В 2024 году было создано 12 939 новых рабочих мест, что на 682 больше, чем в 2023 году. Из них большая часть — 7 176 — пришлось на малые и микропредприятия, включая индивидуальных предпринимателей. На крупных и средних предприятиях новые рабочие места преимущественно создавались в сфере образования в связи с развитием социальной инфраструктуры, а также в областях торговли и промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.