Власти Украины официально признали связь УПЦ с РПЦ

Решение об этом вынесла Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС). Она заявила, что УПЦ является организацией, аффилированной с РПЦ.

Деятельность Русской православной церкви на Украине запрещена. Следовательно, решение ГСУЭСС направлено на то, чтобы полностью запретить каноническую церковь на Украине через суд.

Ранее историк Руслан Калинчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский нацелен на полное уничтожение УПЦ. По его словам, храмы канонической церкви захватываются силой или через фальсификацию документов.