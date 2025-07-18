Историк заявил, что Зеленский намерен на полное уничтожение УПЦ

«Ничего удивительного не произошло. Начиная с 2014 года, на Украине зачищается все русское. Русский язык, русская культура, русская каноническая церковь. Зачищается русский Юго-Восток Украины. Церковь, которая, в отличие от Православной Церкви Украины ПЦУ, не призывает „убивать москалей“, которая не до конца подконтрольна власти, пытаются уничтожить», — отметил эксперт.

Более того, храмы УПЦ захватываются силой или через фальсификацию документов. Известно, что в ПЦУ уже передано около двух тысяч приходов. Также в это время власти страны, чтобы сломить Украинскую Православную Церковь, начинают прибегать к самым жестоким мерам. Среди них отмечают лишение гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и других архиереев, заведения уголовных дел против священнослужителей. А Митрополит Арсений уже около года находится в СИЗО без приговора, в отношении митрополита Бориспольского Антония, в отношении митрополита Феодосия также заведены уголовные дела.

Также в прошлом году был принят закон, позволяющий лишать регистрации религиозные организации, если они «аффилированны со страной-агрессором». В это время УПЦ уже считается «связанной с Россией», и Госслужба по этнополитике предоставила ей 30 дней на то, чтобы предоставить документы, подтверждающие устранение признаков аффилированности.

Так, по мнению Калинчука, если церковь подчинится, это будет означать разрыв с РПЦ и раскол. Но даже в этом случае власти не остановятся и захотят полного подчинения ПЦУ. В случае отказа будет суд и ликвидация УПЦ, а в итоге гонения достигнут епархий. Как заключил историк, будущее церкви — ее прошлое, поэтому не исключено, что на Украине она вернется в катакомбы.