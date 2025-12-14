Власти Таиланда ввели комендантский час в юго-восточной провинции Трат

Из-за боевых действий на границе с Камбоджей власти Таиланда приняли решение ввести комендантский час в юго-восточной провинции Трат. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Таиланде, пишет «Коммерсант» .

Несмотря на заявление Камбоджи от 13 декабря о готовности к перемирию, боестолкновения продолжаются, об этом рассказал контр-адмирал, представитель министерства обороны Таиланда Сурасант Конгсири. Таиланд готов к дипломатическому разрешению конфликта, но настаивает на прекращении огня со стороны Камбоджи в качестве предварительного условия для начала переговоров.

Комендантский час затронул пять районов провинции Трат. Ранее аналогичные меры были введены военными в провинции Сакэу, и они по-прежнему остаются в действии.

13 декабря стало известно, что Таиланд уничтожил мост, используемый Камбоджей для транспортировки тяжелого вооружения и техники в зону конфликта. Кроме того, тайские военные начали операцию по ликвидации артиллерийских позиций в камбоджийской провинции Кахконг. Камбоджа в ответ обвинила Таиланд в атаках на гражданские объекты.

Эскалация насилия на тайско-камбоджийской границе возобновилась 8 декабря. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 13-го декабря Камбоджа приостановила пересечение сухопутной границы с Таиландом из-за боевых действий. За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня и возвращению к мирному договору, заключенному в конце октября. Власти Малайзии также призывали к прекращению боевых действий, однако столкновения продолжаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.