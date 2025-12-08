сегодня в 13:32

На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые действия

Конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился — на границе прозвучала стрельба, несмотря на заключенную в октябре декларацию о мире. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает SHOT .

По данным Таиланда, Камбоджа первой открыла огонь, обстреляв пограничную полосу из реактивных систем залпового огня БМ-21. Военные Таиланда в ответ нанесли авиаудары вдоль спорной границы по «камбоджийским огневым позициям».

На фоне боев свою работу приостановила 641 школа в Таиланде. В стране эвакуировали около 70% жителей районов, граничащих с Камбоджей.

Минобороны Камбоджи заявили, что первые удары нанесли тайцы. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Россиян попросили не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда.

В конце мая отношения Камбоджи и Таиланда обострились, в июле на границе произошла перестрелка. В конце октября стороны заключили декларацию о мире при американском лидере Дональде Трампе.

