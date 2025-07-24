Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска

24 июля на границе Камбоджи и Таиланда произошло вооруженное столкновение. После этого первая страна призвала оппонента прекратить боевые действия, отвести войска и воздержаться от провокаций, сообщает РИА Новости .

Власти Камбоджи заявили, что боевое столкновение произошло по вине Таиланда. МИД Королевства отметил, что страна примет необходимые меры для защиты своего суверенитета.

Пномпень призвал оппонента прекратить все действия, которые могут привести к эскалации конфликта. Камбоджа требует, чтобы Таиланд отвел свои войска на свою сторону границы.

Утром 24 июля на границе Камбоджи и Таиланда произошла перестрелка. Затем стороны обменялись ударами артиллерии. Один из снарядов Камбоджи упал на территории гражданских объектов в Таиланде. Он в ответ нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил.

Обе стороны понесли потери. В том числе убиты гражданские. В четырех провинциях Таиланда, граничащих с Камбоджей, проводится эвакуация населения.

Месяц назад, 24 июня, на границе Таиланда и Камбоджи уже случалась перестрелка. После этого власти первой страны закрыли пограничные переходы с противником.