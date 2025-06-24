Таиланд закрыл границу с Камбоджей из-за обострения отношений

Между Таиландом и Камбоджей произошла перестрелка на спорной территории. После этого власти первой страны закрыли пограничные переходы с противником, сообщает Baza .

Конфликт вспыхнул еще 28 мая. Тогда военные двух стран устроили перестрелку на спорной территории, в ходе которой погиб камбоджийский солдат.

24 июня власти Таиланда объявили о решении закрыть пограничные переходы с Камбоджей в 7 провинциях. Они будут недоступны как для местных жителей, так и иностранцев.

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават также заявила об усилении проверок на сухопутных границах. Между тем проход будет доступен для пациентов, нуждающихся в лечении, и студентов, переходящих через границу ради учебы.

Камбоджа уже объявила об ответных мерах. Она запретила показ тайских фильмов, ограничила интернет-трафик из Таиланда и сократила импорт тайского топлива и продуктов. Кроме того, обе стороны ужесточили визовые требования для граждан друг друга.

Страны давно ведут споры по поводу храма Преах Вихеар XI века в горах Дангрек. В начале XX он достался Камбодже, но Таиланд оккупировал его. Международный суд ООН установил, что храм все-таки принадлежит Камбодже. Таиланд не был согласен с решением, но оставил территорию.

Однако в 2008 году споры насчет храмового комплекса вновь разразились. Противостояние переросло в вооруженные столкновения.

Ранее российская бодибилдерша погибла в Таиланде. Она не справилась с отбойным течением.