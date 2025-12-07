Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться

сегодня в 16:42

Военные Таиланда призвали жителей четырех провинций, граничащих с Камбоджей, покинуть свои дома и укрыться в безопасных местах из-за угрозы эскалации столкновений, сообщает тайская газета «Кхаосот» .

«Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений», — говорится в публикации.

Территориальные разногласия между Таиландом и Камбоджей возникли после распада колониального Французского Индокитая, в состав которого входила Камбоджа.

24 июля текущего года произошли очередные вооруженные столкновения между странами. Через 4 дня глава малазийского правительства Анвар Ибрагим заявил о достижении перемирия между сторонами. Однако вскоре таиландские военные подорвались на минах, патрулируя спорные участки границы между двумя странами.

