Таиланд и Камбоджа заключили декларацию о мире при Трампе

Премьеры Таиланда Анутхин Чанвиракун и Камбоджи Хун Манет рядом с американским президентом Дональдом Трампом подписали «мирную сделку». Это произошло во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в малайзиском Куала-Лумпуре, сообщает корреспондент ТАСС .

Гендиректор департамента информации и пресс-секретарь таиландского министерства информационных дел Никондет Пхалангкун до этого говорил, что страны подписывают не мирный договор, а совместную декларацию. На основе нее будет положен конец конфликту между государствами.

Трамп до этого говорил, что «мирная сделка» Таиланда и Камбоджи великая. Он считает, что подписание документа позволит спасти миллионы жизней.

За режимом прекращения огня будут следить азиатские государства, в том числе Малайзия. Они отправят в страну наблюдателей. Трамп добавил, что во время соглашения были достигнуты договоренности об освобождении 18 камбоджийских военнопленных.

Камбоджийско-тайский конфликт начался 28 мая 2025 года. Происходили вооруженные столкновения на границе двоих стран. Бои стартовали 24 июля. Острая фаза шла до 28 июля. Затем премьер-министры Камбоджи и Таиланда договорились завершить огонь в малайзийской Путраджайе.

