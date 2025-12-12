Трамп заявил, что добился прекращения огня между Таиландом и Камбоджей

сегодня в 22:09

Президент США Дональд Трамп заявил о своем посредничестве в урегулировании пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, сообщает ТАСС .

По словам главы Белого дома, лидеры обеих стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к выполнению ранее достигнутых мирных договоренностей.

«Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной», — написал американский президент в социальной сети Truth Social.

Он также поблагодарил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за содействие в переговорах. Трамп добавил, что взрыв, повлекший гибель и ранения военных Таиланда, «был случайностью», но вызвал жесткий ответ.

