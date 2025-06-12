Власти США поздравили россиян с Днем России

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Он также поздравил россиян с Днем России, сообщает РИА Новости .

По словам американского политика, США поддерживают российский народ в его стремлении к светлому будущему. Кроме того, Вашингтон стремится к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Рубио надеется, что решение этого кризиса поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между РФ и США.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что сохраняет санкционный режим против России. При этом она не вводит новых ограничительных мер.