Власти США поздравили россиян с Днем России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Он также поздравил россиян с Днем России, сообщает РИА Новости.
По словам американского политика, США поддерживают российский народ в его стремлении к светлому будущему. Кроме того, Вашингтон стремится к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Рубио надеется, что решение этого кризиса поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между РФ и США.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что сохраняет санкционный режим против России. При этом она не вводит новых ограничительных мер.