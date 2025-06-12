Администрация Трампа сохраняет санкционный режим против России

На слушаниях в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон не отменял действующие антироссийские санкции, но и не вводил новых ограничительных мер с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

В ходе напряжённого диалога с сенаторами министр не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы применены свежие санкции за последние полгода, пообещав предоставить эти данные дополнительно.

Особое внимание в выступлении Бессента было уделено противодействию так называемому «теневому флоту», используемому для транспортировки российской и иранской нефти.

«Мы продолжаем оказывать давление на эти схемы, хотя признаём, что Россия и Иран демонстрируют высокую изобретательность в обходе ограничений», — заявил чиновник.

В то же время он воздержался от конкретных примеров недавних действий администрации в этом направлении.

Ранее в тот же день Бессент предостерег законодателей от поспешного принятия радикального санкционного пакета, разработанного двухпартийной группой сенаторов. Этот документ предусматривает беспрецедентные 500% пошлины на импорт из стран, закупающих российские энергоносители.

«Необходимо тщательно оценивать возможные непредвиденные последствия таких мер», — подчеркнул глава Минфина, демонстрируя более взвешенный подход по сравнению с инициативой конгрессменов.