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Число «российских диверсий» в Европе снизилось до 11 за пять месяцев 2025 года

Американские и европейские власти заявили, что фиксируют уменьшение количества диверсий, в организации которых они подозревают Россию. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о решении Кремля ограничить масштабы тайного противостояния с западными странами, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Международный институт стратегических исследований представил статистику, согласно которой за первые пять месяцев 2025 года в Европе произошло всего 11 диверсионных актов. В предыдущем году таких инцидентов насчитывалось более 30. Среди недавних случаев отмечаются попытки нанести ущерб телекоммуникационной инфраструктуре — оптоволоконным линиям и мобильным вышкам.

Bloomberg отмечает, что западные аналитики рассматривают эти акты саботажа как форму возмездия странам, оказывающим военную поддержку Украине в связи с текущим кризисом.

Аналитики заявили, что осенью 2024 года наметилось уменьшение количества диверсий, приписываемых России. Это произошло после инцидента на британском складе DHL, когда американские высокопоставленные представители напрямую попросили российскую сторону остановить подобную деятельность из-за опасений распространения таких акций на территорию США.

Источники агентства предполагают несколько причин этого снижения. Власти России, вероятно, стремятся избежать напряженности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.