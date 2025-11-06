сегодня в 22:53

Власти Сирии: США не будут размещать своих военных на авиабазе в Дамаске

В министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики опровергли информацию, что Соединенные Штаты разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске, сообщает агентство САНА .

«Источник в МИД Сирии подтвердил, что эти сообщения — неверные», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению официального представителя МИД Сирии, Вашингтон не намерен размещать свои военные базы на территории Сирии. В настоящее время американская сторона стремится к прямому сотрудничеству с центральным правительством в Дамаске.

Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают усилия Дамаска по восстановлению единства страны и отвергают любые призывы к ее разделению.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*) возрождается в Сирии из-за вывода войск США и свержения Асада.

* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена

