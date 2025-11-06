Власти Сирии: США не будут размещать своих военных на авиабазе в Дамаске
В министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики опровергли информацию, что Соединенные Штаты разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске, сообщает агентство САНА.
«Источник в МИД Сирии подтвердил, что эти сообщения — неверные», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению официального представителя МИД Сирии, Вашингтон не намерен размещать свои военные базы на территории Сирии. В настоящее время американская сторона стремится к прямому сотрудничеству с центральным правительством в Дамаске.
Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают усилия Дамаска по восстановлению единства страны и отвергают любые призывы к ее разделению.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*) возрождается в Сирии из-за вывода войск США и свержения Асада.
* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.