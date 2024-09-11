Власти Сербии рассказали, почему Белград может вступить в БРИКС

Вице-премьер Вулин: давление ЕС может привести Сербию к членству в БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что давление на Белград по вопросу Косово и Метохии и угрозы со стороны Европейского союза (ЕС) могут привести страну к вступлению в БРИКС, сообщает РИА Новости .

«Если (офпред ЕС Петер — ред.) Стано думает, что Сербия фактически или юридически признает так называемое Косово в обмен на продолжение пути к ЕС, может свободно забыть о Сербии», — сказал Вулин на встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Петербурге.

Замглавы сербского правительства добавил, что Белград завершит европейский путь и вступит в БРИКС, если западные функционеры продолжат угрозы и принуждения.

Встреча высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ проходит с 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Сербии появилась «мини-Россия». После начала СВО в страну мигрировало большое количество граждан РФ.