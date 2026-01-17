Власти Польши сообщили о «десятках объектов» в небе страны

Как сообщило Бюро национальной безопасности, в ходе инцидента произошло проникновение «нескольких десятков объектов». Глава ведомства Славомир Ценкевич информировал о ситуации президента Польши Кароля Навроцкого.

Власти призвали граждан соблюдать указания полиции и пограничников, а в случае обнаружения подозрительных предметов — немедленно сообщать в экстренные службы, не приближаясь к ним.

Ранее оперативное командование Польши уже сообщало о приведении в высшую степень боевой готовности наземных средств ПВО и радиолокационной разведки, а также о подъеме дежурных истребителей. Тогда эти меры были связаны с якобы возросшей активностью России на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.