Власти Непала опровергли отставку президента из-за «Революции зумеров»

Офис президента Непала Рама Чандра Паудела опроверг информацию о его отставке из-за вспыхнувшей «Революции поколения Z», сообщает РИА Новости со ссылкой India Today. Ранее иностранное издание утверждало, что глава государства ушел с поста.

После новостей об отставке Паудела представители протеста утверждали, что государство «перешло под их контроль». Они призывали начать подготовку к выборам и заявляли о необходимости сформировать новое правительство.

Накануне, 8 сентября, в непальской столице Катманду вспыхнули протесты и массовые беспорядки из-за того, что в начале сентября власти заблокировали соцсети в стране. В прессе бунт называли «Революцией зумеров» или «Революцией поколения Z», поскольку в протестах участвуют юноши и молодые люди.

Сегодня, 9 сентября, бунтовщики устраивали «охоту» на чиновников, в том числе на первых лиц государства — демонстранты ловили госслужащих на улицах и избивали их. Во время нападения погибла жена бывшего премьер-министра Непала, дом которой подожгли протестующие. Демонстранты также устраивали пожар в здании парламента.

