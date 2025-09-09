«Революция зумеров» за сутки свергла власть в Непале

Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку во время массовых протестов и беспорядков в стране, начавшихся из-за блокировки соцсетей и названных «Революцией зумеров». Протестующие также заявили, что государство «перешло под их контроль», сообщает РИА Новости со ссылкой на India Today.

Ранее в отставку подал премьер-министр Непала Шарма Оли. Во время демонстраций в Катманду бунтовщики устраивали «охоту» на чиновников — госслужащих, в том числе бывшего премьера и министра финансов, ловили на улицах и избивали. Протестующие также сожгли здание парламента.

В прессе протесты в Непале назвали «Революцией поколения Z» или «Революцией зумеров», поскольку в беспорядках участвуют в основном юные и молодые люди.

Протестные акции в Непале начались 8 сентября. Поводом для бунта стала блокировка соцсетей и мессенджеров, решение о которой приняли в начале сентября. Под запрет попали в том числе Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и YouTube.

