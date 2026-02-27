Власти Афганистана взяли назад слова об ответных ударах по Пакистану

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед удалил свой пост в соцсети Х о крупном ответе против армии Пакистана после атак с воздуха по афганским провинциям. Чиновник отмечал, что Кабул уже якобы дал симметричный ответ, сообщает РИА Новости .

Моджахед отметил, что пакистанские военные нанесли авиационные удары по Кабулу, Кандагару и иным провинциям. В ответ Афганистан атаковал позиции солдат противника.

Однако к 07:25 27 февраля пост был удален.

Вечером 26 февраля в командовании афганского военного корпуса рассказали, что атаковали Пакистан в ответ на удары по провинциям Нангархар и Пактия. В ночь на 27 февраля в Кабуле также отметили, что начали крупные наступательные вооруженные операции в отношении центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.

