Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает ТАСС .

По его словам, разговор двух лидеров продлился 50 минут и был полезным.

Российский президент рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Киевом и подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров после 22 июня. Глава США подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании украинского конфликта.

Также Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. В ответ Трамп назвал эффективными удары Израиля по Ирану, а ситуацию — «весьма тревожной». Затем президент РФ заявил о готовности Москвы оказать посредничество между Ираном и Израилем.

Кроме того, лидеры отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны и удовлетворение «положительными личными отношениями».

Прошлый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июня. Главы государств обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием.