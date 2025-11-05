Владимир Путин назначил Виталия Королева врио губернатора Тверской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с замруководителя ФАС Виталием Королевым предложил ему возглавить Тверскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, Тверская область — один из заметных, очень важных регионов. Там есть несколько вопросов, требующих особого внимания. Путин отметил успехи Королева на службе в ФАС и предложил ему попробовать свои силы на региональном поприще.

Замглавы ФАС заявил, что готов возглавить Тверскую область. Он отметил, что приоритетом в его работе станет повышение качества жизни людей.

После встречи президент подписал указ о назначении Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

Ранее Путиным был подписан указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Рудени, который был губернатором Тверской области. Он занял должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

